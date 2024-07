Le migliori destinazioni per il 2024 | consigli di viaggio e itinerari

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilsi prospetta come un anno eccezionale per i viaggiatori desiderosi di esplorare nuove. Con una varietà di mete che offrono esperienze uniche e indimenticabili, c’è qualcosa per tutti. In questo articolo, esploreremo leper il, fornendodidettagliati per aiutarti a pianificare il tuo prossimosenza spendere una fortuna. Europa 1. Lisbona, Portogallo Perché Visitare:Lisbona è una città affascinante con una ricca storia, cultura vibrante e una cucina deliziosa. Le sue colline offrono viste spettacolari sull’Atlantico e le strade acciottolate del centro storico sono perfette per passeggiare. Cose da Fare: Visita il quartiere di Alfama e il Castello di São Jorge. Esplora il Monastero dos Jerónimos e la Torre di Belém. Goditi un tramonto dal Miradouro da Senhora do Monte.