Italia Polo Challenge show per sfilata a Porto Cervo e Arzachena

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (askanews) – La banda musicale della Brigata Sassari, centinaia di persone incuriosite da uno spettacolo a cui probabilmente non sono abituate. Ma soprattutto i cavalli e i protagonisti del torneo. L”antipasto’ di2024 in Sardegna è servito ed è stato unoper le vie di, in attesa dell’inizio delle partite previsto – ricorda una nota – per giovedì 18 luglio al campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori. Il circuito di arenaorganizzato dalla Federazionena Sport Equestri torna per il quarto anno consecutivo in Sardegna, confermando il legame con la Regione e con il Comune di. Accanto ai giocatori delle quattro squadre protagoniste del torneo (Petra Bianca, U.S.Assn., Estrella Galicia e Costa Smeralda), anche i piccoli protagonisti della tappa sarda della Coppadipony.