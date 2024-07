Il paradiso delle papere galleggianti a Roma | avrai l’imbarazzo della scelta

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Aesiste il negozio perfetto per gli amanti del collezionismo che amano rilassarsi con la vasca da bagno. Stiamo parlando di Duck Store esue bizzarre! Questa attività, con più di 15 punti vendita in tutta Europa si trova da ormai 5 anni anche a, in Via dei Coronari 108, a pochi passi da Piazza Navona. Un vero e proprio tuffo nel mondo fantastico abitato solo da grazioselle gialle. LEGGI ANCHE: — Ac’è il negozio di sandali personalizzabili e pronti in mezz’ora. Te ne innamorerai Per appassionatiserie tv, dei film e dei personaggi famosi non si può che rimanere senza fiato dall’infinita varietà di. Quali troverai aTra le più vendute c’è sicuramente la papera unicorno, che incanta grandi e piccini per i suoi colori e per il suo stile.