Il concerto nel convento dei Cappuccini | RisorgiMarche un’altra pagina magnifica

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Tra quegli ulivi abbiamo scritto insiemedi. Torniamo a sfogliarla. Con le stesse emozioni". Così, il giorno dopo il grande successo di pubblico, gli organizzatori delevento ospitato neldeidi San Severino. L’atmosfera, il luogo, le note e le voci di Ernst Reijseger & Cuncordu e Tenore de Orosei, hanno saputo trasmettere davvero forti emozioni in una serata dal titolo inequivocabile: "The face of God". Introdotto dal direttore artistico Giambattista Tofoni insieme a Neri Marcorè, ilè stato anticipato dal saluto del sindaco, Rosa Piermattei, e da quello di fra Sergio Lorenzini, settempedano, guida provinciale dei frati minoridelle Marche.