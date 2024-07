Il caso sicurezza oggi sbarca al Viminale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ladel settore orafo arriva in. "Aumentare il livello didopo l’ondata di furti degli ultimi mesi". Questo il punto centrale dell’incontro che si terràina cui sarà presente l’onorevole della Lega Tiziana Nisini, vicepresidente della commissione lavoro. L’appuntamento con il sottosegretario Nicola Molteni, con il prefetto Maddalena De Luca, il presidente di Cna Arezzo Mauro Benvenuto e la presidente della consulta orafi di Arezzo, Giordana Giordini è stato fissato per fare il punto su questo delicato tema. Durante l’incontro verrà portata all’attenzione del sottosegretario Molteni la preoccupazione per i numerosi furti e aggressioni che stanno mettendo in allarme gli imprenditori del settore.