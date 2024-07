I Gagliardetti d’Italia | la Virtus Verona

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Idi un club veneto: laLanasce nel 1921 per iniziativa di un gruppo di appassionati di calcio del quartiere veronese di Borgo Venezia. Nella sua storia laha disputato prevalentemente campionati nelle categorie dilettantistiche regionali insieme ai campionati disputati in serie D, Lega Pro Seconda Divisione nonché in serie C, massimo traguardo raggiunto. Gagliardetto dellanel 2000 In merito ai, nei primi anni duemila riportavano la denominazione Unione SportivaBorgo Veneziamentre lo stemma si componeva di un ancile palato in rosso e? blu su cui compariva una fascia centrale recante l’iscrizionementre sui lati dell’ellisse era presente la scritta Unione Sportiva Borgo Venezia.