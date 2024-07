I 165 anni de La Nazione Un inserto speciale rievoca i grandi fatti delle nostre città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Firenze, 17 luglio 2024 – Pagine che raccontano la cronaca e accompagnano il lettore in un viaggio a tu per tu con i protagonisti della storia. E’ la sensazione che si prova sfogliando le collezioni dell’archivio storico de La, al quale abbiamo attinto per preparare l’di 128 pagine dedicato ai 165di vita del nostro giornale. Tanti ne conta La, il cui primo numero venne pubblicato il 19 luglio 1859, in piena epopea risorgimentale, per iniziativa di Bettino Ricasoli, tenacemente convinto di sostenere, attraverso il giornale, la causa dell’unione della Toscana al regno di Vittorio Emanuele II e, più in generale, dell’unità italiana. E il nome scelto per la testata – Laappunto – era già un programma che incarnava identità e senso di appartenenza a un progetto condiviso.