F1 | Sergio Perez futuro a rischio in Red Bull?

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nonostante un freschissimo rinnovo biennale con la Red, il destino dinella scuderia austriaca non è ancora chiaro. Soprattutto per colpe sue, chiaramente. Il Gran Premio di Gran Bretagna 2024 (vinto da Lewis Hamilton su Mercedes) non ha certamente portato acqua al mulino del messicano che ha compromesso l’intero weekend anglosassone già dalle Qualifiche del sabato quando, in Q1, si è impantanato irrimediabilmente nella ghiaia costringendo la squadra ad apportare tempestive riparazioni alla sua vettura. Partito dalla pit-line, il centroamericano ha terminato al diciassettesimo posto portando a casa zero punti. Situazione che non è piaciuta a Chris Horner che ha avvertito il suo ragazzo tramite una chiara, e sinistra, dichiarazione. Il suoè ancora in bilico, nonostante un prolungamento già ufficializzato e in cassaforte. Strana la vita.