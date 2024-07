EssilorLuxottica rileva gruppo abbigliamento Usa Supreme a 15 mld

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (askanews) –ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione del marchiodalVF per 1,5 miliardi di dollari. Secondo quanto riporta un comunicato, l’operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2024 ed è soggetta alle consuete condizioni di mercato e all’approvazione delle autorità regolatorie competenti. Il marchioopera attraverso una piattaforma digitale e 17 negozi tra Stati Uniti, Asia ed Europa. “L’ingresso nel nostrodi un marchio iconico comerappresenta per noi un’incredibile opportunità.si allinea perfettamente al nostro percorso di innovazione e crescita, offrendoci una connessione diretta con nuovi pubblici, linguaggi e dimensioni creative”. Hanato Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato e Paul du Saillant, numero due di