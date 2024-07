Emma Marrone il nero il commento cafone di Fabrizio Corona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Marco Maddaloni ci da una idea di quanto in media si guadagna partecipando ai reality: “A Pechino Express ad esempio mi hanno dato 1.500 Euro a settimana. A L'Isola dei Famosi il discorso cambia e ho preso un po' di più. Lì per quel periodo per me era già più importante, di soldi lì ne prendevo 4.000 Euro a settimana e per questo io dovevo durare il più possibile. Inoltre il montepremi finale lo dai in beneficenza in parte e il restante puoi tenerlo, ma non è una cifra esatta. Infatti parliamo di gettoni d'oro e poi ci sono anche le trattenute sul conto. Quindi non è tutto intero come può sembrare. Al Grande Fratello invece ho preso 5.000 Euro a settimana”. Adriano Aragozzini ha appena finito di festeggiare il matrimonio di sua figlia. Un successo, come i suoi Festival di Sanremo, dal 1989 al 1993. Un matrimonio celebrato da Piero Chiambretti.