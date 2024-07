Debutto di domenica Si gioca in notturna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tutti impegni rigorosamente serali, con fischio d’inizio alle 20,30 (non solo per il caldo), e qualche posticipo: così saranno caratterizzate le prime quattro giornate del ritorno del Cesena in serie B dopo sei lunghe stagioni di attesa. La Lega di serie B, infatti, ieri ha pubblicato il calendario completo di anticipi e posticipi dalla prima alla quarta giornata. Venerdì 16 agosto, alle 20,30, sarà Brescia-Palermo a inaugurare la stagione cadetta 2024-25. I bianconeri di Michele Mignani debutteranno18 agosto alle 20,30 contro la Carrarese, lo stesso avversario che inaugurò il percorso (a quel tempo infausto) di due campionati fa, in serie C, con Mimmo Toscano. Per la seconda giornata i romagnoli saranno sabato 24 agosto, sempre alle 20,30, allo stadio Mapei di Reggio Emilia contro il Sassuolo appena retrocesso e accreditato tra le grandi favorite per il ritorno in serie A.