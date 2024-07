Dazn annuncia 14 esuberi su 32 giornalisti L’assemblea di redazione proclama lo stato di agitazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Con una nota, la Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Associazione lombardasi dichiarano “al fianco dei colleghi diimpegnati, insieme al sindacato, in una vertenza con l’azienda dopo che questa hato un esubero di 14sui 32 attualmente in organico”. “Dopo aver acquiun nuovo ciclo di diritti TV, oggi, mercoledì 17 luglio,lancia il suo palinsesto della trasmissione delle partite di serie A per la stagione 2024/2025. Insieme con i colleghi della, ci chiediamo come sia possibile garantire e migliorare gli standard dell’offerta rinunciando alla metà didipendenti”, si legge nella nota Fnsi e Alg.