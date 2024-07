Ceretta maschile quali sono i pro e i contro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Rispetto al passato sempre più uomini ricorrono alla depilazione e in particolare allaper rimuovere i peli superflui. Per atleti e modelli risulta una soluzione estetica e igienica adatta alle loro esigenze, ma nongli unici che ricorrono a questo metodo al posto della rasatura o di altre tecniche come la crema depilatoria. Anche in questo caso, comunque, civantaggi e svantaggi da valutare. In salone o in casa Così come è indicato a ragazze e signore, anche per gli uomini conviene rivolgersi a un centro estetico per unaprofessionale. Le cere più indicate per gli uominiquelle a caldo a base di biossido di titanio, che intrappolano meglio il pelo e aderiscono meno alla pelle, in modo da permetterne un’efficace rimozione dalla radice.