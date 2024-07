Caregiver familiari conferenza in Regione di Federcasalinghe con la Ciarambino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si svolgerà domani, giovedì 18 luglio, alle ore 11 nell’aula “Siani” del Consiglio regionale della Campania, il convegno dal titolo “Il valore del lavoro di cura non retribuito – La rivoluzione culturale” promosso da. Isi prendono cura die congiunti anziani, malati o disabili. Li aiutano nelle incombenze quotidiane e nelle sfide – piccole e grandi – che ogni giorno la vita propone. Lo fanno con devozione e amore, ma il loro contributo si perde nelle larghe maglie della legislazione italiana. Spesso, infatti, irappresentano una rete invisibile e silenziosa di assistenza. Questa figura esiste da tempo. E da tempo si sobbarca un compito gravoso. Mentre le politiche pubbliche di supporto per chi ricopre questo ruolo si dimostrano inefficaci. In Italia non esiste una normativa che riconosca e tuteli ilfamiliare.