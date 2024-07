Canoa velocità Mondiali J U23 Plovdiv 2024 | quattro equipaggi azzurri approdano in finale nella prima giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si sono aperti quest’oggi a, in Bulgaria, iJ/U23dislalom: in casa Italia sonole imbarcazioni che staccano il pass per l’ultimo atto, delle quali unacategoria junior e tre tra quelle degli under 23, mentre le altre diciotto, equamente divise tra junior ed under 23, dovranno affrontare le semifinali. CATEGORIA UNDER 23 Volano innel K4 500 femminile Sara del Gratta, Giulia Bentivoglio, Giorgia Lacalamita e Sara Vesentini, secondebatteria in 1.37.068, nel C1 1000 femminile Olympia Della Giustina, secondaserie in 4.35.172, e nel K2 1000 maschile Federico Zanutta e Luca Micotti, vittoriosiseconda batteria in 3.20.658.in semi, invece, nel K4 500 maschile Federico Zanutta, Achille Spadacini, Francesco Lanciotti e Giovanni Penato, terziserie con il crono di 1.21.