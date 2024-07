Cabal aiuta l’Inter | ora manca solo un’operazione ‘in entrata’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Juan Davidè sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del. Dopodiché i nerazzurri potranno concentrarsi sull’ultima operazione necessaria per consolidare la rosa attuale. VUOTO COLMATO – Nelle prossime oreufficializzerà l’acquisto di Juan David. L’accordo col giocatore e con il Verona è formalmente chiuso,nogli ultimi dettagli. Dopodiché i nerazzurri potranno considerare cancellato il vuoto lasciato in rosa dall’infortunio di Tajon Buchanan. Chiudendo per di più un acquisto di prospettiva, dato cheha 23 anni (classe 2001) e firmerà un contratto quadriennale con. Simone Inzaghi avrà così una rosa numericamente completa a disposizione. A cuiun aggiustamento per iniziare la stagione nel migliore dei modi.