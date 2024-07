Brand Finance | L’Inter nella top10 dei brand calcistici più influenti al mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’ultimo report dievidenzia comeabbia raggiunto il nono posto tra i club con ipiù forti al. I nerazzurri hanno avuto una crescita di quasi 3 punti, arrivando ad un totale di 84,6 punti su 100; non è tutto, perché ai campioni d’Italia in carica è stato assegnato unrating AAA, che indica l’estrema forza del club nell’influenzare le scelte di acquisto e le opinioni dei tifosi. Il calcolo della forza deltiene conto di indicatori marketing che includono i risultati di un sondaggio condotto tra i fan di tutto il. Negli ultimi anniha superato Chelsea, Tottenham e Juventus, che invece scende dal nono al 12esimo posto tra iordinati per l’indicatore di forza. La classifica è guidata anche quest’anno dal Real Madrid e dal Liverpool. Avanza anche il Manchester City. che supera Barcellona e Manchester United.