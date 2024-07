Botte e minacce al padre invalido arrestato 26enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Montello. I carabinieri di Ponte San Pietro parlano di “reiterati maltrattamenti enei confronti delconvivente,al 100%”. Lo scorso 14 luglio, i militari hannoundopo la segnalazione della badante dell’anziano, intimorita dalla situazione di grave tensione all’interno dell’abitazione. All’arrivo sul posto i carabinieri hanno trovato il giovane in evidente stato di agitazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. A quanto pare, aveva proferitoe insulti al, oltre ad aver danneggiato un televisore colpendolo con un pugno e tentando di lanciarglielo addosso. Neanche l’arrivo dei militari, puntualmente insultati, è bastato a far desistere il ragazzo dai comportamenti aggressivi.per maltrattamenti in famiglia e denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale, è stato portato in carcere a Bergamo.