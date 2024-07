Biden è più debole ma non molla | A settembre rivincita del duello tv E prova a blindare la sua nomination

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non, Joe. In una intervista di venti minuti con la Nbc conferma di non aver la minima intenzione di rinunciare ("per la mia candidatura nulla è cambiato in questi giorni, su questo tema mi confronto solo con me stesso e con i 14 milioni di americani che mi hanno votato alle primarie") e rilancia dicendo di essere "pronto per un nuovo dibattito con Trump ae stavolta la mia performance sarà ben diversa". Ma soprattutto il presidente – con istinto da vecchio animale politico – muove i suoi per blindarsi anticipando i tentativi di farlo dimettere alla convenzione democratica di Chicago, che si apre il 19 agosto. Il comitato delle regole democratico, un organismo di 180 delegati a maggioranza nominati dao a lui vicini, sta infatti lavorando per avere la conferma dicome candidato democratico entro la fine di luglio.