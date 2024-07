Baronissi capitale della Street Art | Overline Jam Unite for Peace

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dal 19 al 21 luglio,(Salerno) ospiterà la sedicesima edizione diJam, il più grande evento italiano dedicato all’hip hop e allaart. Organizzato dall’Associazione Culturalecon il patrocinio del Comune di, questo festival trasformerà la città nellaeuropea dei graffiti. Un Evento Unico nel Suo GenereJam è diventato un punto di riferimento per gli appassionati diart e hip hop, attirando writers di fama internazionale da tutta Europa. Quest’anno, il tema centrale sarà la “pace”, espressa attraverso le opere che adornano la murata di via Convento. Arte e Pace: Un Connubio Creativo Il muro, simbolo di confine, si trasformerà in una tela di espressione artistica, veicolando un messaggio di libertà e unicità.