ASL Salerno contributi economici per ausili a persone con disabilità fisica

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’ASL, in attuazione del DCA n. 583 emesso dalla Regione Campania il 20/06/2024, ha avviato interventi atti a favorire l’acquisizione die protesi utili allo svolgimento di attività motorie o sportive amatoriali individuali, destinate acon, finalizzati ad estendere le abilità della persona e migliorare la sua qualità di vita. A tal fine ha pubblicato un Avviso per il riconoscimento diper l’acquisto di, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate acon