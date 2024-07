Alex Wyse all’Aquafan per Music Wave | il 30 luglio tocca a Rosa Chemical

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Rimini, 172024 – Le note dell’ultimo singolo “Gocce di Limone” e dei recenti successi discografici del cantante 24enne Axel Wise hanno accompagnato la seconda tappa del festivaldi Riccione. L’ospite L’artista comasco ha da sempre assecondato la propria grande passione per laa che lo ha condotto fino in Inghilterra, dove si è diplomato al BIMMInstitute di Londra. Dopo il successo del suo brano “Sogni al cielo” (prodotto da Katoo), il cantante è stato selezionato per partecipare ad “Amici”, il prestigioso talent di Maria De Filippi che è stato il trampolino di lancio della sua carriera daista professionista. Per mantenersi nel corso degli studi,ha lavorato come cassiere, cameriere e fattorino, dando prova di grande tenacia nel voler raggiungere il suo obiettivo.