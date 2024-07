Zenga ricorda | Nella mia Inter ero una stella Ero rappresentativo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024) Walter, ex portiere dell’, hato su Sky Sport i suoi tempi da giocatore e il suo passato quando arrivò un fenomeno con Lothar Matthaus. RICORDI – Walterè stata una delle leggende della storia dell’e ha avuto la fortuna di giocarestessa squadra di uno dei centrocampisti migliori del calcio: Lothar Matthaus. Il portiere ha raccontato il momento in cui è arrivato nel club nerazzurro: «C’erano personalità importantimia. Io mi sentivo una, una parte importante della squadra. Ti senti importante eanche di fronte allache arriva. Non c’era nessuna gelosia nei confronti di Matthaus. Quando lui venne all’non andai dal presidente Pellegrini a chiedergli un aumento perché ero già ad un livello alto.