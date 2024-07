Zelensky apre a Donald | Non mi preoccupa se sarà presidente Lavoreremo insieme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilucraino Volodymyr(nella foto) ha detto di non essereto dalla prospettiva di un’altra presidenza diTrump, nonostante i timori che possa essere più solidale con il Cremlino e mettere in discussione il sostegno di Washington a Kiev. "Penso che seTrump diventerà. Non sonoto per questo", ha affermato in conferenza stampa a Kiev. Il leader ucraino ha riferito che durante il suo recente viaggio negli Stati Uniti per il vertice Nato ha incontrato i governatori repubblicani e gli è stato assicurato il sostegno del partito. "Ci sono falchi i cui messaggi sono più di destra o più radicali. Ma voglio dirvi che la maggioranza del Partito repubblicano sostiene l’Ucraina e il popolo ucraino", ha assicurato