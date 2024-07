Vannacci spacca anche i Patrioti di Orban | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024) Roberto, ex generale dell’esercito italiano e fresco eurodeputato della Lega di Matteo Salvini è di nuovo al centro di polemiche politiche. Questa volta a livello europeo, non solo nazionale. L’ultima controversia attorno a(in ordine di tempo, chissà quante ancora ce ne saranno su di lui) stando i. Ovvero il nuovo gruppo formatosi nel Parlamento Ue (di cui la Lega è parte) che fa capo al premier ungherese, il quale non è entrato in Ecr, i Conservatori europei presieduti dalla premier italiana Giorgia Meloni.è l’altisonante nome del gruppo che raccoglie parlamentari di diversi Paesi, inclusi gli spagnoli di Vox che hanno dato l’addio alla loro storica alleata Giorgia Meloni. Fra ii deputati che provengono dal Rassemblement national di Marine le Pen, in Francia.