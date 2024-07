Tutti pazzi per Tony Renda dopo Temptation Island | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 16 luglio 2024)sta per volgere al termine, anche se le registrazioni sono terminate da un pezzo. I protagonisti di questa edizione del reality show, infatti, sono già tornati alle loro vite dii giorni, anche se non possono ancora fare rivelazioni fino a che non andrà in onda l’ultima putata del programma. Malgrado questo, però, qualriesce sempre a trapelare, proprio come accaduto per Luca Bad. Ad ogni modo, al centro dell’attenzione in queste ore ci è finito, fidanzato di Jenny Guardiano, il dj pazzerello che sta generando parecchio sgomento nel corso delle varie puntate.. Il grandedisi sta rendendo protagonista di comportamenti piuttosto imbarazzanti ache sta iniziando ad infastidire anche i suoi stessi compagni d’avventura.