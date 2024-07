Tumori | nuova terapia efficace contro quelli solidi con metastasi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 16 luglio 2024) Scoperta rivoluzionaria nella lotta ai: trovataimmunoconUna rivoluzionaria scoperta nel campo dell’oncologia è stata annunciata dai National Institutes of Health (Nih) americani, promettendo unasperanza per i pazienti affetti dametastatici. La ricerca, pubblicata su ‘Nature Medicine’, ha evidenziato risultati promettenti di un’immunocellulare personalizzata in pazienti con cancro del colon-retto, aprendo nuove frontiere nella lottail cancro. Farmaco anti recidive nei-Ansa- Notizie.comL’innovazione sta nell’utilizzo di linfociti T ingegnerizzati geneticamente per riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Questa tecnica si distingue per la sua capacità di personalizzazione, adattando il trattamento alle caratteristiche specifiche del tumore di ogni paziente.