Terribile incidente Federico muore a 35 anni sulla sua moto VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 16 luglio 2024) Social. Unè avvenuto ieri sera, 15 luglio 2024, lungo la SS76, all’uscita Apiro-Mergo. Un violento scontro tra un’automobile e unacicletta ha causato la morte diCerioni, un giovane uomo di trentacinqueresidente in Vallesina. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’è avvenuto intorno alle ore 23:00. Leggi anche: Meteo, arrivano i temporali in Italia: ecco dove Leggi anche: Pierina Paganelli, svolta choc nel caso: chi hanno arrestatoa 35sua. Una DR rossa, condotta da una donna di quarantadue, stava percorrendo la superstrada in direzione Ancona quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Yamaha R6 guidata daCerioni, un giovane uomo di trentacinque, residente in Vallesina.