Sui tornanti disegnati da Donegani si sfidano in duemilaseicento

(Di martedì 16 luglio 2024) Gran successo a Bormio per la Re Stelvio, la kermesse ciclistica che offre ai cicloturisti la possibilità di mettersi in gioco su una delle salite più iconiche del ciclismo italiano dove in passato, i professionisti, hanno scritto pagine leggendarie. La Re Stelvio Mapei, organizzata dall’Us Bormiese, è da sempre una grande giornata di sport, in cui i circa 2600 partecipanti provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero scalano lo Stelvio, salita per nulla banale, in nome dell’amore per il cicloturismo. Cicloturismo che è uno dei "mezzi" col quale la Valtellina intende promuovere la sua immagine e le sue eccellenze. Partendo da Bormio, i ciclisti sono saliti su un percorso di 21 chilometri con un dislivello di 1533 metri immersi in paesaggio iconico e tra i più suggestivi dell’alta Valtellina, lungo i "mitici"a suo tempo da quel genio di