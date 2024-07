Stefan e Ramesh inghiottiti dal Brenta la testimonianza degli amici | Spartiti sotto i nostri occhi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Sono statiimprovvisamente, senza che nessuno potesse fare nulla per loro,Bodgan Cristoiu eGanegedara. Sono i due giovani morti nel fiumedomenica scorsa, 14 luglio. Un incubo rivissuto nelle testimonianzeche erano insieme a loro.Leggi anche:daltrovato corpo anche del secondo ragazzo:aveva cercato di salvarlo La tragica fatalità Dovevano andare in piscina, ma era tutto pieno. Così, hanno scelto la spiaggetta lungo il. Sembrava una giornata perfetta. Poi, il dramma., un giovane cingalese di 23 anni, è finito in difficoltà nelle acque del fiume., corriere e campione di braccio di ferro, non ha esitato. Si è tuffato per salvarlo. Ma la corrente era troppo forte. Entrambi sono stati trascinati via. Gliche erano con loro hanno assistito impotenti.