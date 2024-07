Spagna bus esce di strada e rimane inclinato in verticale all’imbocco della galleria | almeno 45 feriti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 16 luglio 2024)45 persone sono rimaste ferite in un pauroso incidentele avvenuto sull’autoC-32, in Catalogna. Un autobus che trasportava 46 lavoratorimultinazionale dell’abbigliamento Inditex è uscito died è rimasto bloccato in posizione semi– con un’inclinazione di circa 45 gradi –di una. L’incidente è avvenuto alle 8.45 di oggi, martedì 16 luglio, tra i Comuni di Santa Susanna e Palafolls. Il bus trasportava i lavoratori da Barcellona a Tordera. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. This is the scene after a bus crashed into a tunnel entrance on the C-32 highway in Tordera, near Barcelona. The accident left two people critically injured, another seriously injured and two others with less serious injuries. More: https://t.co/JUNhjbUAYf pic.twitter.