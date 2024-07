Sogno di lavorare in Formula 1 ma questa estate viaggerò in treno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Sogna dinella1, contro tutti gli stereotipi di genere. È Margherita Biasini, diplomata a pieni voti con tanto di lode allo Scientifico. "Andrò a fare Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, ho una grande passione per le macchine, la matematica e la fisica — racconta —. La scintilla è scoccata durante l’esperienza di studio di sei mesi in Canada che ho fatto l’anno scorso. Lì mi è piaciuto molto l’approccio, più pratico, dell’insegnamento di fisica". Margherita è reduce dall’indirizzo Cambridge del liceo, con potenziamento della lingua inglese. "E’ stato un bel coronamento di un percorso che ha richiesto molto impegno — commenta —. All’orale non ho fatto entrare nessuno perchè sono tendenzialmente ansiosa.