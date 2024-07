Reggio Emilia | giovane accoltellato in zona stazione caccia a due aggressori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Une un clima da guerriglia all’imbrunire di un rovente martedì in. La violenza esplode poco prima delle 19 sotto i portici di viale IV Novembre, all’altezza del civico 12. Forse per un presunto furto di telefonino o chi dice per un monopattino conteso, due uomini – nordafricani secondo alcuni testimoni – colpiscono con due fendenti un 26enne ghanese, poi fuggono lasciando a terra le lame che saranno sequestrate dai carabinieri intervenuti subito sul posto. Una donna soccorre la vittima che giace in un lago di sangue ai piedi di un albero e chiama l’ambulanza. Ilverrà portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova dov’è ricoverato. Ma non risulta essere in pericolo di vita.