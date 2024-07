Raiz canta Sergio Bruni il concerto sabato a Pomigliano d’Arco Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) “”: l’evento musicale è previsto per il prossimo 20 luglio, alle ore 21 e 30, nel Parco Giovanni Paolo II a), ed è inserito nel programma did’Estate 2024., noto per la sua carriera con gli Almamegretta e per le sue influenze che spaziano dal reggae al soul, renderà omaggio al leggendario, considerato una delle voci più iconiche della canzone napoletana. Il cartellone di eventi did’Estate 2024, è iniziato il 21 giugno e si protrarrà fino al 23 settembre, e secondo gli amministratori comunali è “una celebrazione della cultura e della musica che coinvolge tutta la comunità”. “L’Assessorato alla Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di– hanno aggiunto dal Comune – ha lavorato con impegno per offrire un calendario ricco di eventi imperdibili”.