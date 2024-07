Queste sono in assoluto le migliori offerte dell' Amazon Prime Day 2024 selezionate da GQ

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Ci siamo, l'ora è scoccata, l'Dayè iniziato. E di conseguenza da adesso avremo 48 ore di tempo totali per scorrere sconti, promozioni, occasioni mai-più-senza e via dicendo, con l'obiettivo di portarci a casa smartphone, smartwatch, tablet e tutta la tecnologia del caso, ovviamente, ma anche con orologi, sneaker, rasoi elettricia vita, condizionatori portatili per far fronte al caldo, qualche solare in super sconto etc etc. Ma qualiquesta volta ledavvero imperdibili? Con calma, vediamo insieme tutto quanto per prepararci al meglio. Iniziamo dalla base: quando è l'Day? E quanto dura? L'Daysi svolge adesso. E durerà, per la precisione, per le intere giornate del 16 e del 17 luglio.