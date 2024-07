Questa foto di Papa Francesco con la bandiera LGBTQ+ non è reale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 16 luglio 2024) Il 14 luglio 2024 è stata pubblicata su X unache rappresentaavvolto in parte da unaarcobaleno che rappresenta la comunità. Il post è accompagnato dalla seguente didascalia: «ERA ORA!!! Oggi all’Angelus è stato accolto da una marea di fischi!». Si tratta di un’immagine generata con l’intelligenza artificiale, utilizzata fuori dal suo contesto originario e che per questo veicola una notizia falsa. Innanzitutto, l’immagine mostra delle incongruenze. Confrontandoimmagine con un’altra di, si vede che nel caso dell’immagine pubblicata su X la croce che il Pontefice indossa manca di definizione, nonostante sia in primo piano: questo particolare porta a sollevare dubbi sulla sua autenticità.