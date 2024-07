Previsioni meteo sull’Italia si abbatte Caronte l’anticiclone più caldo di sempre | temperature oltre i 40 almeno fino al weekend

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 16 luglio 2024)siNei prossimi giorni,africanodiventeràpiù potente, probabilmente infrangendo alcuni record diin Europa. Antonio Sanò, fondatore del sito Il, avverte a La Repubblica dell’ondata diin arrivo, che colpirà non solo l’Italia, ma anche molti Stati europei. In Italia,raggiungerà livelli record. Infatti, ildel 2024 sarà molto piùdel primodel 2012, quando lea stento raggiunsero i 37°C, confermando così il cambiamento climatico in atto. Se 10-20 anni fa parlavamo diestremo con massime di 36-38°C, ora superiamo spesso i 40°C all’ombra. In termini diporterà 42°C a Foggia e Taranto, 41°C a Benevento e Siracusa, 40°C ad Agrigento e Ferrara, e 37-38°C su Marche, Umbria e basso Veneto.