Paura sul volo da Malpensa costretti all’atterraggio d’emergenza | passeggeri terrorizzati

(Di martedì 16 luglio 2024) Un aereo Delta decollato da Malpensa per Atlanta è dovuto rientrare in emergenza nello scalo varesino. La causa, in fase di accertamento, sembra essere stato un guasto al motore. Tanta la paura tra i passeggeri. È rientrato in tutta fretta all'aeroporto di Malpensa, costretto a un atterraggio di emergenza, il volo DL175 della Delta Air Lines decollato intorno alle 12.30 dallo scalo milanese e diretto ad Atlanta, Stati Uniti d'America. Secondo quanto emerso al momento, il volo DL175 per Atlanta avrebbe provocato fumo in pista.