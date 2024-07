Ngonge? C’erano pareri negativi… | svelato il retroscena sull’ex Verona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) Cyriled ilsul suo acquisto: a rivelarlo è Umberto Chiariello, giornalista di Radio CRC, che ha ne ha parlato in diretta. Tra i giocatori protagonisti della vittoria di oggi del Napoli contro l’Anaune in amichevole anche Cyril, arrivato lo scorso anno dale oggi giocatore sul quale Antonio Conte può contare per la prossima stagione. Non un minutaggio rilevante lo scorso anno ma di sicuro fiducia sul fatto che proprio su di lui si possa costruire una fase offensiva dinamica. Eppure, sembra che proprio sull’attaccante inizialmente ci fossero dei dubbi. A rivelarlo è Umberto Chiariello, giornalista di Radio CRC, che ha parlato proprio in diretta dell’attaccando, svelando anche come sia stato abile Aurelio De Laurentiis a puntare su di lui.