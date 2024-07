Maxi traffico di droga | raffica di arresti nel pistoiese

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024)didineldi, i carabinieri della stazione di Pescia (Pistoia), al termine di una attività d’indagine culminata con l’emissione da parte del Gip del Tribunale di Pistoia di undici misure cautelari nei confronti di nove cittadini nordafricani e due cittadini italiani (5 custodie cautelari in carcere, 2 aglidomiciliari con braccialetto elettronico, tre obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria ed un divieto di dimora), hanno eseguito 7 ordinanze a carico di altrettanti soggetti. Responsabili a vario titolo del reato spaccio di stupefacenti aggravato in concorso e, per uno di essi, del reato di morte come conseguenza di altro reato.