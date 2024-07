Marita Comi chi è la moglie di Massimo Bossetti? Quanti figli hanno? Ecco cosa fa oggi

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 16 luglio 2024)è ladi; in questi dieci anni non ha mai smesso di credere che suo marito sia innocente e ingiustamente detenuto.ha 45 anni e si prende cura dei suoi, nati proprio dal matrimonio con, condannato il 12 ottobre del 2018 in definitiva all’ergastolo per l’omicidio presunto di Yara Gambirasio. Il caso ha scosso l’Italia tutta, ma presenta delle pesanti incongruenze che suggerirebbero un caso di mala giustizia. Lo scorso anno, ladiè stata descritta da suo fratello Agostino; quest’ultimo, in un’intervista de Il Giorno, ha raccontato: «Mia sorella cerca di tirare avanti, la vita continua. Dopo nove anni sa che la sua esistenza non tornerà più normale, quel fatto ha cambiato tutto».