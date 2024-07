L’omaggio ai viandanti sulla Via degli Dei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Un nuovo muralesViaDei. Dal 2 Luglio i camminatori che passano da Monzuno per percorrere il cammino che collega Bologna e Firenze possono ammirare un variopinto disegno di circa 10 metri per 3 di altezza. A realizzarlo,facciata dell’ Albergo ristorante Montevenere, è stata l’artista locale Virginia Busacchi (nella foto). Nell’opera, in primo piano, cinque giovani turisti e un cane avvolti dai dolci rilievi appenninici della val di Setta. La giovane muralista ha alle spalle un percorso di tutto rispetto: diplomata al liceo artistico, una laurea triennale in conservazione dei beni culturali, attualmente sta frequentando l’ultimo anno di arti visive presso l’ università di Bologna. "Conosco da tempo i proprietari dell’ albergo. che mi hanno commissionato l’ opera – racconta Busacchi –.