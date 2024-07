Le hanno dovute separare Rissa choc al bar tra le due famose dopo la lite social

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Dalla discussione suia quella in un bar, fino a arrivare alla mani e all’intervento immediato dei presenti per dividerle. Le due, entrambe giovanissime, sarebbero arrivate addirittura allo scontro fisicoessersi attaccate virtualmente come mostrano i video, diventati presto virali, condivisi dalla pagina Very Inutil People, La7 e il profilo YouTubeBoom. Nelle immagini, anche se riprese da lontano, le due sembrano essere all’interno di un bar. Dapprima discutono animatamente poi i toni si sono fatti evidentemente più accesi tanto da ‘darsele’ e quindi essere prontamente divise. Il filmato dura pochi secondi ma come era prevedibile ha fatto subito il giro della rete, tra chi si schiera dall’una e dall’altra parte. Leggi anche: “È intervenuta la polizia”.