La Toscana e il ragno violino | dove vive e come riconoscere il suo morso

(Di martedì 16 luglio 2024) Firenze, 16 luglio 2024 - Non è aggressivo e morde raramente. Stiamo parlando del, che è piuttosto comune lungo tutto lo Stivale, specialmente nelle zone più calde. Ha destato molto allarme la tragica notizia della morte di Franco Aiello, deceduto in Sicilia dopo esser stato punto da questa specie di. Ma è davvero pericoloso? E quali sono i rischi? Ne parliamo con Giuseppe Fabrizio Turrisi, curatore di Entomologia al Museo della Specola dell'Università di Firenze. “Ilanche in aree circostanti le abitazioni, quindi è spesso vicino a noi. Predilige gli ambienti chiusi,sgabuzzini, cantine o soffitte. Ma non allarmiamoci, perché si tratta di una specie non aggressiva, che non ha l’abitudine di cercare prede grandinoi umani. Si nutre di insetti ed è molto piccolo. Piuttosto timido, tende a scappare.