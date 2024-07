La svolta delle indagini e l’arresto di Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina | tutti gli indizi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Rimini, 16 luglio 2024 – Arrestato il vicino di casa, perdiPaganelli, avvenuto il 3 ottobre scorso con 29 coltellate del garage del condominio di via del Ciclamino, a Rimini. Lanelledi quello che era diventato un vero e proprio giallo è venuta fuori sulla base di una pluralità di, connotati da gravità, precisione e tra loro di "indubbia concordanza". Le riprese della telecamera della farmacia Tra questi determinante, per la rilevanza e lache ha impresso alle, è stata la videoripresa di una telecamera di via Ciclamino che, tra le ore 22.17.02 e 22.17.08, ritraeva un soggetto (ripreso di spalle), mentre camminava in direzione del portone del civico 31. Pur nella scarsa qualità dell'immagine, la persona raffigurata risultava quindi di carnagione scura.