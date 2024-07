La sposa infelice della Valle d’Itria verità o leggenda?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 16 luglio 2024) Ci sono storie che sembrano finte tanto sono assurde. Quellaappartiene a questa categoria. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, si sarebbe celebrato un matrimonio molto particolare in un paese di questa zonaPuglia. Una donna, infatti, avrebbe organizzato le sue nozze con un uomo invisibile. Forse sarebbe meglio dire che ha organizzato una cerimonia invisibile, visto che una volta entrata in chiesa c’era nessuno ad aspettarla. Una volta arrivata sola all’altare, anche il prete si sarebbe reso contoparticolaritàsituazione. Che sfiora, in effetti, i limiti dell’assurdo, come scritto in apertura. La, insomma, pare abbia organizzato tutto da sola, tentando di avviare le pubblicazioni, mancanti però di una parte fondamentale: i dettagli dello sposo.