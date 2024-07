Innovazioni del 3560 | dal terzo piano sospeso al calcio quantistico

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 16 luglio 2024) COME SI È GIUNTI ALLA SOSPENSIONE DEL 3°NELNei 1400 anni precedenti a quest’epoca, cioè la nostra, erano gli anni dello studio e applicazione dell’energia nucleare da fusione, molti pensarono di far restare in sospensione nel crogiolo la massa di elio tramite elettromagneti. Alcuni decenni prima in un tavolo di marmo da cucina con due calamite, riuscivo a spostare dei piccoli carichi da una parte e dall’altra, ero piccolo , da cavia ero passato inventore. Pensai, e ancora non c’era la crisi degli idrocarburi, di costruirmi un trattorino di legno con relativo rimochio a ruote di rocchetti da sarta, che si poteva muovere senza carica.