Il regolamento per le elezioni FIGC | il duro comunicato della Serie B

(Di martedì 16 luglio 2024) “Approvare i regolamenti elettorali durante l’approvazione del decreto legge sport che modifica i pesi elettorali non è stata una scelta intelligente e utile. Per questo il voto è stato contrario”. La Lega B spiega i motivi dell’opposizione alla delibera federale di ieri. “Ora, infatti, il rischio è andare a, il prossimo 4 novembre, con normative in contrasto e sicuramente non adeguate con la disposizione di legge che potrebbe entrare in vigore nelle prossime settimane. Inoltre, come ha sottolineato il presidente Mauro Balata all’interno del Consiglio federale di ieri, con questa approvazione si compromette quello che era lo spirito del legislatore, di un recupero cioè del dialogo fra componenti, premessa fondamentale per trovare soluzioni utili al bene del calcio”.