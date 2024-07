Il nuovo Napoli e non solo | parla Gaetano Fedele

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) Hato soprattutto del, agente Fifa, su Vikonos Web Radio Tv. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Febbre a 90’. “Benitez ha internazionalizzato ildando la svolta al club, il parallelismo tra Riccardo Bigon e Manna mi piace, ild.s. farà benissimo con Conte, che è partito molto bene, con il vantaggio dell’entusiasmo, giocatori mirati e precisi”., da Castel di Sangro “Da Castel di Sangro si farà sul serio, ora servono certezze, non è il momento di esperimenti e se sarà necessario un cambio strategico anche in sede di calciomercato, ben venga. L’unica preoccupazione che ho è data dall’ingaggio dei calciatori, Lukaku si ridurrà lo stipendio per venire ama il nodo, a mio avviso, resta la situazione Osimhen, che ha un ingaggio da 10 milioni che spaventa i futuri acquirenti”.