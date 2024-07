Il Napoli non vorrebbe iniziare la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro con Osimhen ancora in rosa Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2024) Secondo, ilsi è dato una scadenza entro la quale risolvere la questione. Le opzioni per l’attaccante nigeriano sono Psg o Arabia Saudita. Il club vuole arrivare adi, ladel, con la questione già chiusa e con Lukaku più vicino al Vesuvio. La deadline delperScrive: Perché è vero che il Paris Saint-Germain ha confermato l’interesse per il nigeriano, considerato l’erede perfetto di Kylian Mbappé, ma i parigini non sono andati molto oltre e non hannorecapitato un’offerta ufficiale a De Laurentiis. Oltretutto Al-Khelaifi nonsfondare quota 100 milioni, e per questo ha proposto di inserire nell’affare Soler, Mukiele o Kang-in Lee (nomi che non scaldano Antonio Conte), mentre il club azzurro vuole l’intera clausola da 130 milioni cash.